UFC Rankings Update: ‘Korean Zombie’ Skyrockets Up Featherweight Ladder

UFC Greenville took place this past weekend, and we have some updates to pass along in regards to the UFC fighter rankings.

In the main event of the night, “The Korean Zombie” Chan Sung Jung made a thunderous return to 145 pounds. He knocked out Renato Moicano with a nasty overhand, followed up by some ground-and-pound action. Now, Jung has skyrocketed up the featherweight ladder, no residing at the No. 6 position.

As for Moicano, his loss resulted in a pretty significant hit in regards to his ranking status, as he dropped four spots to No. 9. Check out the full UFC Rankings Update following UFC Greenville below:

POUND-FOR-POUND

1 Daniel Cormier

2 Jon Jones

3 Khabib Nurmagomedov

4 Henry Cejudo

5 Max Holloway

6 Amanda Nunes

7 Kamaru Usman

8 Dustin Poirier

9 Stipe Miocic +2

10 Conor McGregor -1

11 Robert Whittaker -1

12 Tony Ferguson

13 Valentina Shevchenko

14 Tyron Woodley

15 Jessica Andrade

FLYWEIGHT

Champion: Henry Cejudo

1 Jussier Formiga

2 Joseph Benavidez

3 Alexandre Pantoja

4 Deiveson Figueiredo

5 Tim Elliott

6 Rogerio Bontorin

7 Ryan Benoit

8 Jordan Espinosa

9 Kai Kara France

10 Alex Perez

11 Raulian Paiva

12 Matt Schnell

13 VACANT

14 VACANT

15 VACANT

BANTAMWEIGHT

Champion: Henry Cejudo

1 Marlon Moraes

2 Aljamain Sterling

3 Raphael Assuncao

4 Petr Yan

5 Pedro Munhoz

6 Dominick Cruz

7 Cody Garbrandt

8 Jimmie Rivera

9 Corey Sandhagen

10 John Lineker

11 Cody Stamann

12 Rob Font

13 John Dodson

14 Alejandro Perez

15 Thomas Almeida

FEATHERWEIGHT

Champion: Max Holloway

1 Alexander Volkanovski

2 Brian Ortega

3 Jose Aldo

4 Frankie Edgar

5 Zabit Magomedsharipov +1

6 Chan Sung Jung +6

7 Yair Rodriguez +4

8 Jeremy Stephens -1

9 Renato Moicano -4

10 Josh Emmett -2

11 Calvin Kattar -2

12 Mirsad Bektic -2

13 Ricardo Lamas

14 Shane Burgos -1

15 Darren Elkins

LIGHTWEIGHT

Champion: Khabib Nurmagomedov

1 Dustin Poirier (Interim Champion)

2 Tony Ferguson

3 Conor McGregor

4 Donald Cerrone

5 Justin Gaethje

6 Al Iaquinta

7 Edson Barboza

8 Kevin Lee

9 Anthony Pettis

10 Paul Felder

11 Charles Oliveira

12 Gregor Gillespie

13 Alexander Hernandez

14 Islam Makhachev

15 James Vick

WELTERWEIGHT

Champion: Kamaru Usman

1 Tyron Woodley

2 Colby Covington

3 Rafael Dos Anjos

4 Jorge Masvidal

5 Ben Askren

6 Darren Till

7 Stephen Thompson

8 Anthony Pettis

9 Santiago Ponzinibbio

10 Robbie Lawler

11 Leon Edwards

12 Demian Maia

13 Neil Magny

14 Elizeu Zaleski dos Santos

15 Vincente Luque

MIDDLEWEIGHT

Champion: Robert Whittaker

1 Israel Adesanya (Interim Champion)

2 Yoel Romero

3 Luke Rockhold

4 Kelvin Gastelum

5 Jack Hermansson

6 Ronaldo Souza

7 Chris Weidman

8 Paulo Costa

9 Derek Brunson

10 Jared Cannonier

11 Ian Heinisch

12 Brad Tavares

13 Antonio Carlos Junior

14 Uriah Hall

15 David Branch

LIGHT HEAVYWEIGHT

Champion: Jon Jones

1 Daniel Cormier

2 Thiago Santos

3 Anthony Smith

4 Alexander Gustafsson

5 Dominick Reyes

6 Jan Blachowicz

7 Volkan Oezdemir

8 Corey Anderson

9 Ilir Latifi

10 Glover Teixeira

11 Aleksandar Rakic

12 Johnny Walker

13 Mauricio Rua

14 Nikita Krylov

15 Misha Cirkunov

HEAVYWEIGHT

Champion: Daniel Cormier

1 Stipe Miocic

2 Francis Ngannou

3 Junior Dos Santos

4 Curtis Blaydes

5 Derrick Lewis

6 (T) Alexander Volkov

6 (T) Alistair Overeem

8 Cain Velasquez

9 Aleksei Oleinik

10 Shamil Abdurakhimov

11 Blagoy Ivanov

12 Tai Tuivasa

13 Marcin Tybura

14 Walt Harris

15 Augusto Sakai

WOMEN’S STRAWWEIGHT

Champion: Jessica Andrade

1 Rose Namajunas

2 Tatiana Suarez

3 Nina Ansaroff

4 Joanna Jedrzejczyk

5 Weili Zhang +1

6 Claudia Gadelha -1

7 Michelle Waterson

8 Tecia Torres

9 Carla Esparza

10 Cynthia Calvillo

11 Felice Herrig +1

12 Alexa Grasso -1

13 Karolina Kowalkiewicz

14 Randa Markos

15 Cortney Casey

WOMEN’S FLYWEIGHT

Champion: Valentina Shevchenko

1 Jessica Eye

2 Katlyn Chookagian

3 Liz Carmouche

4 Joanna Jedrzejczyk

5 Roxanne Modafferi

6 Joanne Calderwood

7 Andrea Lee +3

8 Alexis Davis -1

9 Jennifer Maia -1

10 Lauren Murphy -2

11 Montana De La Rosa

12 Mara Romero Borella

13 Maycee Barber

14 Paige VanZant

15 Poliana Botelho

WOMEN’S BANTAMWEIGHT

Champion: Amanda Nunes

1 Holly Holm +1

2 Ketlen Vieira +1

3 Germaine de Randamie -2

4 Aspen Ladd

5 Raquel Pennington

6 Cat Zingano

7 Yana Kunitskaya

8 Marion Reneau

9 Sara McMann +1

10 Irene Aldana -1

11 Macy Chiasson

12 Lina Lansberg

13 Tonya Evinger

14 Sijara Eubanks

15 Bethe Correia

What do you think about the UFC Rankings update?