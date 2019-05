UFC Rankings Update: Jack Hermansson Enters Top Five

We have a UFC rankings update to pass along.

Following this past weekend’s (Sat. April 27, 2019) UFC Fort Lauderdale event in Sunrise, Florida, the rankings have shaken up a bit. Glover Teixeira rejoined the top 10 at light heavyweight after defeating Ion Cutelaba in impressive fashion. Cory Sandhagen jumped up to No. 8 at bantamweight following his win over John Lineker.

And in the main event, Jack Hermansson toppled Ronaldo “Jacare” Souza at middleweight. Hermansson jumped up to No. 5 with the victory. You can check out the full updated UFC fighter rankings here below:

POUND-FOR-POUND

1 Daniel Cormier

2 Jon Jones

3 Khabib Nurmagomedov

4 Henry Cejudo

5 Max Holloway

6 Amanda Nunes

7 Kamaru Usman

8 Dustin Poirier

9 Conor McGregor

10 Robert Whittaker

11 Stipe Miocic

12 Tony Ferguson

13 Tyron Woodley

14 Rose Namajunas

15 Cris Cyborg

FLYWEIGHT

Champion: Henry Cejudo

1 Jussier Formiga

2 Joseph Benavidez

3 Alexandre Pantoja

4 Deiveson Figueiredo

5 Wilson Reis

6 Tim Elliott

7 Rogerio Bontorin

8 Magomed Bibulatov

9 Ryan Benoit

10 Jordan Espinosa

11 Kai Kara France

12 Eric Shelton

13 Alex Perez

14 Raulian Paiva

15 Matt Schnell

BANTAMWEIGHT

Champion: VACANT

1 Marlon Moraes

2 Raphael Assuncao

3 Aljamain Sterling

4 Pedro Munhoz

5 Dominick Cruz

6 Cody Garbrandt

7 Jimmie Rivera

8 Corey Sandhagen

9 Petr Yan

10 John Lineker -2

11 Cody Stamann -1

12 Rob Font -1

13 John Dodson -1

14 Alejandro Perez -1

15 Thomas Almeida -1

FEATHERWEIGHT

Champion: Max Holloway

1 Jose Aldo

2 Brian Ortega

3 Frankie Edgar

4 Alexander Volkanovski

5 Renato Moicano

6 Zabit Magomedsharipov

7 Jeremy Stephens

8 Josh Emmett

9 Mirsad Bektic

10 Cub Swanson

11 Ricardo Lamas

12 Yair Rodriguez

13 Chan Sung Jung

14 Darren Elkins

15 Calvin Kattar

LIGHTWEIGHT

Champion: Khabib Nurmagomedov

1 Dustin Poirier (Interim Champion)

2 Tony Ferguson

3 Conor McGregor

4 Al Iaquinta

5 Justin Gaethje

6 Kevin Lee

7 Edson Barboza

8 Donald Cerrone

9 Anthony Pettis

10 Paul Felder

11 Gregor Gillespie

12 Alexander Hernandez

13 James Vick

14 Charles Oliveira

15 Islam Makhachev

WELTERWEIGHT

Champion: Kamaru Usman

1 Tyron Woodley

2 Colby Covington

3 Rafael Dos Anjos

4 Jorge Masvidal

5 Ben Askren

6 Darren Till

7 Stephen Thompson

8 Anthony Pettis

9 Santiago Ponzinibbio

10 Robbie Lawler

11 Leon Edwards

12 Demian Maia

13 Neil Magny

14 Elizeu Zaleski dos Santos

15 Vincente Luque

MIDDLEWEIGHT

Champion: Robert Whittaker

1 Israel Adesanya (Interim Champion)

2 Yoel Romero

3 Luke Rockhold

4 Kelvin Gastelum +1

5 Jack Hermansson +5

6 Ronaldo Souza -2

7 Chris Weidman -1

8 Paulo Costa -1

9 Derek Brunson -1

10 Jared Cannonier -1

11 Brad Tavares

12 Antonio Carlos Junior

13 Elias Theodorou

14 Uriah Hall -1

15 Anderson Silva

LIGHT HEAVYWEIGHT

Champion: Jon Jones

1 Daniel Cormier

2 Alexander Gustafsson

3 Thiago Santos

4 Anthony Smith

5 Dominick Reyes

6 Jan Blachowicz

7 Volkan Oezdemir

8 Corey Anderson

9 Ilir Latifi

10 Glover Teixeira +1

11 Jimi Manuwa -1

12 Johnny Walker

13 Mauricio Rua

14 Misha Cirkunov

15 Nikita Krylov

HEAVYWEIGHT

Champion: Daniel Cormier

1 Stipe Miocic

2 Francis Ngannou

3 Junior Dos Santos

4 Curtis Blaydes

5 Derrick Lewis

6 (T) Alexander Volkov

6 (T) Alistair Overeem

8 Cain Velasquez

9 Aleksei Oleinik

10 Shamil Abdurakhimov

11 (T) Justin Willis

11 (T) Tai Tuivasa

13 Marcin Tybura

14 Blagoy Ivanov

15 Augusto Sakai *NR

WOMEN’S STRAWWEIGHT

Champion: Rose Namajunas

1 Jessica Andrade

2 Joanna Jedrzejczyk

3 Tatiana Suarez

4 Nina Ansaroff

5 Claudia Gadelha

6 Weili Zhang

7 Michelle Waterson

8 Tecia Torres

9 Carla Esparza

10 Karolina Kowalkiewicz

11 Cynthia Calvillo

12 Felice Herrig

13 Alexa Grasso

14 Randa Markos

15 Cortney Casey

WOMEN’S FLYWEIGHT

Champion: Valentina Shevchenko

1 Jessica Eye

2 Katlyn Chookagian

3 Liz Carmouche

4 Joanna Jedrzejczyk

5 Roxanne Modafferi

6 Joanne Calderwood -1

7 Alexis Davis

8 (T) Lauren Murphy

8 (T) Jennifer Maia

10 Andrea Lee

11 Montana De La Rosa

12 Mara Romero Borella

13 Maycee Barber

14 Paige VanZant

15 Poliana Botelho

WOMEN’S BANTAMWEIGHT

Champion: Amanda Nunes

1 Germaine de Randamie

2 Holly Holm

3 Ketlen Vieira

4 Raquel Pennington

5 Cat Zingano

6 Aspen Ladd

7 Yana Kunitskaya

8 Marion Reneau

9 Sara McMann

10 Irene Aldana

11 Tonya Evinger

12 Bethe Correia

13 Lina Lansberg

14 Macy Chiasson

15 Talita Bernardo