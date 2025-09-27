PFL MENA 3 – Tournament Semifinal Results and Highlights From Riyadh
PFL MENA returns with a slew of tournament semifinal scraps in the Kingdom of Saudi Arabia.
Emanating from The Green Halls in Riyadh, PFL MENA 3 will see 16 fighters vying for a spot in four different tournament finals. In addition to featuring semifinal matchups at welterweight, lightweight, bantamweight, and featherweight, the event also hosts a pair of bouts showcasing two highly touted and unbeaten Saudi prospects.
PFL MENA 3 Results:
- Welterweight Tournament Semifinal: Mohammad Alaqraa def. Ayman Galal via TKO (leg kick) at 0:21 of Round 1.
- Lightweight Tournament Semifinal: Mohammad Fahmi def. Mohsen Mohammadseifi via submission (rear-naked choke) at 4:25 of Round 1.
View this post on Instagram
- Flyweight: Malik Basahel def. Ahmed Mostafa via submission (rear-naked choke) at 1:54 of Round 2.
View this post on Instagram
- Bantamweight Tournament Semifinal: Islam Youssef def. Xavier Alaoui via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28).
- Lightweight Tournament Semifinal: Salah Eddine Hamli def. Souhil Tairi via submission (arm triangle choke) at 1:30 of Round 3.
- Featherweight Tournament Semifinal: Islam Reda def. Taha Bendaoud via unanimous decision (30-26, 30-26, 30-27).
- Amateur Catchweight Showcase: Hassan Ahmed Moustafa def. Abdulaziz Bin Moammar via split decision (28-29, 29-28, 29-28).
- Welterweight Tournament Semifinal: Badreddine Diani def. Amir Fazli via split decision (27-30, 29-28, 29-28).
- Bantamweight Tournament Semifinal: Nawras Abzakh def. Mokhtar Benkaci via unanimous decision (29-27, 29-27, 30-26).
- Featherweight Tournament Semifinal: Yanis Ghemmouri def. Izzeddine Al Derbani via unanimous decision (29-27, 28-29, 28-29).
READ MORE: Darren Till SLAMS MMA Guru in Social Media Tirade: 'Keep ya mouth shut cos you’d get strangled in the street'