PFL MENA 3 – Tournament Semifinal Results and Highlights From Riyadh

ByCraig Pekios
PFL MENA 3 - Tournament Semifinal Results and Highlights From Riyadh

PFL MENA returns with a slew of tournament semifinal scraps in the Kingdom of Saudi Arabia.

Emanating from The Green Halls in Riyadh, PFL MENA 3 will see 16 fighters vying for a spot in four different tournament finals. In addition to featuring semifinal matchups at welterweight, lightweight, bantamweight, and featherweight, the event also hosts a pair of bouts showcasing two highly touted and unbeaten Saudi prospects.

PFL MENA 3 Results:

  • Welterweight Tournament Semifinal: Mohammad Alaqraa def. Ayman Galal via TKO (leg kick) at 0:21 of Round 1.

  • Lightweight Tournament Semifinal: Mohammad Fahmi def. Mohsen Mohammadseifi via submission (rear-naked choke) at 4:25 of Round 1.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Professional Fighters League (@pflmma)

  • Flyweight: Malik Basahel def. Ahmed Mostafa via submission (rear-naked choke) at 1:54 of Round 2.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Professional Fighters League (@pflmma)

  • Bantamweight Tournament Semifinal: Islam Youssef def. Xavier Alaoui via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28).
  • Lightweight Tournament Semifinal: Salah Eddine Hamli def. Souhil Tairi via submission (arm triangle choke) at 1:30 of Round 3.
READ MORE:  Yoel Romero Leaves UFC All-Time Great Stunned with BKFC Debut - "What a Specimen"

  • Featherweight Tournament Semifinal: Islam Reda def. Taha Bendaoud via unanimous decision (30-26, 30-26, 30-27).
  • Amateur Catchweight Showcase: Hassan Ahmed Moustafa def. Abdulaziz Bin Moammar via split decision (28-29, 29-28, 29-28).

  • Welterweight Tournament Semifinal: Badreddine Diani def. Amir Fazli via split decision (27-30, 29-28, 29-28).
  • Bantamweight Tournament Semifinal: Nawras Abzakh def. Mokhtar Benkaci via unanimous decision (29-27, 29-27, 30-26).
  • Featherweight Tournament Semifinal: Yanis Ghemmouri def. Izzeddine Al Derbani via unanimous decision (29-27, 28-29, 28-29).
READ MORE:  Darren Till SLAMS MMA Guru in Social Media Tirade: 'Keep ya mouth shut cos you’d get strangled in the street'

READ MORE:  Reinier de Ridder on Brendan Allen: "I Can Break Him" in Upcoming UFC Vanvouver Showdown

Craig Pekios is a freelance writer born and raised in Bettendorf, IA. Joining LowKick MMA in May 2022, Craig has more than 4,000 articles published that focus on the world of MMA and boxing, including news, event previews, results, analysis, and op-eds.

Latest Posts

Latest Posts