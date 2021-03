Check out the official results ahead of UFC 259.

MAIN CARD

Jan Blachowicz (205) vs. Israel Adesanya (200.5)

Amanda Nunes (145) vs. Megan Anderson (144.5)

Petr Yan (135) vs. Aljamain Sterling (134.5)

Drew Dober (156) vs. Islam Makhachev (156)

Aleksandar Rakic (206) vs. Thiago Santos (206)

PRELIMS

Dominick Cruz (136) vs. Casey Kenney (136)

Kyler Phillips (136) vs. Song Yadong (135.5)

Askar Askarov (127)* vs. Joseph Benavidez (125.5) – Askarov missed weight by 1lb.

Rogerio Bontorin (126) vs. Kai Kara-France (125.5)

Tim Elliott (125.5) vs. Jordan Espinosa (126)

Kennedy Nzechukwu (205.5) vs. Carlos Ulberg (205)

Sean Brady (170.5) vs. Jake Matthews (169.5)

Amanda Lemos (116) vs. Livinha Souza (116)

Aalon Cruz (155) vs. Uros Medic (156)

Mario Bautista (135.5) vs. Trevin Jones (134.5)

