Rizin New Year’s Eve 2025 Big Weigh-In Results
Rizin’s New Year’s Eve extravaganza is just hours away, and the official weigh-in results have been revealed to the broader public. Some big happenings have transpired as of late in the MMA world to close out 2025, and Rizin Fighting Federation takes center stage once again as the last big offering before encroaching into 2026.
Combatants competing at what has been dubbed Rizin Year-End Super Powerhouse Matsuri at the Saitama Super Arena. The full weigh-in results for this latest chapter of one of Japan’s richest combat sports traditions can be found below.
Fight 15 / RFF featherweight championship bout
Razhabali Shaidulloev vs. Mikuru Asakura
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (66.0 kg) Razhabali Shaidulloev (65.95 kg) vs. Mikuru Asakura (66.00 kg)
Fight 14 / RFF lightweight championship bout
Roberto Satoshi Souza vs. Ilkhom Nozimov
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (71.0 kg) Roberto Satoshi Souza (70.85 kg) vs Ilkhom Nozimov (70.95)
Fight 13 / RFF flyweight world grand prix 2025 finals
Hiromasa Ougikubo vs. Yuki Motoya
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (57.0 kg) Hiromasa Ougikubo (56.85 kg) vs. Yuki Motoya (57.00 kg)
Fight 12 / RFF bantamweight championship bout
Naoki Inoue vs. Danny Sabatello
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (61.0 kg) Naoki Inoue (60.95 kg) vs. Danny Sabatello (60.85 kg)
Fight 11 / RFF super atomweight championship bout
Seika Izawa vs. RENA
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (49.0 kg) Seika Izawa (48.85 kg) vs. RENA (49.00 kg)
Fight 10
Kleber Koike vs. Vugar Karamov
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (66.0 kg) Kleber Koike (65.85 kg) vs. Vugar Karamov (65.80 kg)
Fight 9
Ryuya Fukuda vs. Tatsuya Ando
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (61.0 kg) Ryuya Fukuda (61.00 kg) vs. Tatsuya Ando (60.65 kg)
Fight 8
Kyoma Akimoto vs. Suguru Nii
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (66.0 kg)
Kyoma Akimoto (65.95 kg) vs. Suguru Nii (65.70 kg)
Rizin New Year’s Eve 2025 Weigh-In Results Cont.
Fight 7
Karshyga Dautbek vs. Yuta Kubo
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (66.0 kg) Karshyga Dautbek (65.75 kg) vs. Yuta Kubo (65.90 kg)
Fight 6
Makoto Shinryu vs. Hiroya
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (57.0 kg) Makoto Shinryu (57.00 kg) vs. Hiroya (56.65 kg)
Fight 5
Joji Goto vs. Jose Torres
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (61.0 kg) Joji Goto (60.95 kg) vs. Jose Torres (60.85 kg)
Fight 4
Tatsuki Shinotsuka vs. Daichi Tomizawa
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (57.0 kg) Tatsuki Shinotsuka (56.75 kg) vs. Daichi Tomizawa (56.95 kg)
Fight 3
Tatsuya “Yambo” Saiga vs. “Black Panther” Beynoah
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (73.0 kg) Tatsuya “Yambo” Saiga (72.90 kg) vs. “Black Panther” Beynoah (72.95 kg)
Fight 2
Ryusei Ashizawa vs. Jolly
MMA Rules: 5-minute rounds × 3 (61.0 kg) Ryusei Ashizawa (61.00 kg) vs. Jolly (61.00 kg)
Fight 1
Rizin Koshien 2025 finals
Yuri Suda vs. Yamazato Enzo Masami
Rizin Koshien MMA Rules: 5-minute rounds × 2 (57.0 kg) Yuri Suda (56.70 kg) vs. Yamazato Enzo Masami (56.65 kg)