UFC Rankings Update: Jimi Manuwa Stays Put Despite Huge KO

This past weekend’s (Sat. March 18, 2017) UFC Fight Night 107 event from the O2 Arena in London England featured a great light heavyweight main event, in which home-town boy Jimi Manuwa took home a decisive first round knockout win over Corey Anderson.

Despite ‘The Poster Boy’s’ spectacular performance, however, he stayed firmly planted at the No. 4-ranked position at 205 pounds in the UFC’s latest rankings update. You can check out the latest rankings here (courtesy of the UFC):

POUND-FOR-POUND

1 Demetrious Johnson

2 Conor McGregor

3 Daniel Cormier

4 Jose Aldo

5 Cody Garbrandt

6 Stipe Miocic

7 Joanna Jedrzejczyk

8 Tyron Woodley

9 Dominick Cruz

10 Michael Bisping

11 Amanda Nunes

12 Max Holloway

13 TJ Dillashaw

14 Khabib Nurmagomedov

15 Yoel Romero

FLYWEIGHT

Champion: Demetrious Johnson

1 Joseph Benavidez

2 Henry Cejudo

3 Wilson Reis

4 Ray Borg

5 Jussier Formiga

6 Sergio Pettis

7 Ian McCall

8 Dustin Ortiz

9 Tim Elliott

10 Brandon Moreno -1

11 John Moraga

12 Louis Smolka

13 Ben Nguyen

14 Alexandre Pantoja

15 Ryan Benoit

BANTAMWEIGHT

Champion: Cody Garbrandt

1 Dominick Cruz

2 TJ Dillashaw

3 Raphael Assuncao

4 John Lineker

5 Jimmie Rivera

6 Bryan Caraway

7 John Dodson

8 Aljamain Sterling

9 Thomas Almeida +1

10 Eddie Wineland +1

11 Johnny Eduardo +1

12 Iuri Alcantara +2

13 Pedro Munhoz

14 Joe Soto +1

15 Rob Font *NR

FEATHERWEIGHT

Champion: Jose Aldo

1 Max Holloway (Interim Champion)

2 Frankie Edgar

3 Ricardo Lamas

4 Cub Swanson

5 Jeremy Stephens

6 Chan Sung Jung

7 Anthony Pettis

8 Yair Rodriguez

9 Charles Oliveira

10 Brian Ortega

11 Dennis Bermudez

12 Darren Elkins

13 Dooho Choi

14 Renan Barao

15 Mirsad Bektic

LIGHTWEIGHT

Champion: Conor McGregor

1 Khabib Nurmagomedov

2 Tony Ferguson

3 Eddie Alvarez

4 Rafael Dos Anjos

5 Edson Barboza

6 Michael Johnson

7 Michael Chiesa

8 Nate Diaz

9 Dustin Poirier

10 Beneil Dariush

11 Kevin Lee

12 Evan Dunham

13 Gilbert Melendez

14 Al Iaquinta

15 Francisco Trinaldo

WELTERWEIGHT

Champion: Tyron Woodley

1 Stephen Thompson

2 Robbie Lawler

3 Demian Maia

4 Carlos Condit

5 Jorge Masvidal

6 Neil Magny

7 Dong Hyun Kim

8 Donald Cerrone

9 Gunnar Nelson

10 Tarec Saffiedine

11 Kamaru Usman

12 Ryan LaFlare

13 Jake Ellenberger

14 Santiago Ponzinibbio

15 Matt Brown

MIDDLEWEIGHT

Champion: Michael Bisping

1 Yoel Romero

2 Luke Rockhold

3 Jacare Souza

4 Chris Weidman

5 Gegard Mousasi

6 Robert Whittaker

7 Anderson Silva

8 Kelvin Gastelum

9 Derek Brunson

10 Krzysztof Jotko

11 Vitor Belfort

12 Thales Leites

13 Uriah Hall

14 Sam Alvey

15 Tim Boetsch

LIGHT HEAVYWEIGHT

Champion: Daniel Cormier

1 Anthony Johnson

2 Alexander Gustafsson

3 Glover Teixeira

4 Jimi Manuwa

5 Mauricio Rua +1

6 Volkan Oezdemir +2

7 Corey Anderson

8 Ovince Saint Preux +1

9 Misha Cirkunov +3

10 Ilir Latifi

11 Rogerio Nogueira

12 Jan Blachowicz +2

12 Patrick Cummins +1

14 Gian Villante +1

15 Tyson Pedro *NR

HEAVYWEIGHT

Champion: Stipe Miocic

1 Fabricio Werdum

2 Cain Velasquez

3 Alistair Overeem

4 Junior Dos Santos

5 Francis Ngannou

6 Derrick Lewis

7 Mark Hunt

8 Andrei Arlovski

9 Travis Browne

10 Stefan Struve

11 Alexander Volkov

12 Tim Johnson

13 Marcin Tybura +1

14 Aleksei Oleinik -1

15 Daniel Omielanczuk

WOMEN’S STRAWWEIGHT

Champion: Joanna Jedrzejczyk

1 Claudia Gadelha

2 Karolina Kowalkiewicz

3 Jessica Andrade

4 Rose Namajunas

5 Tecia Torres

6 Michelle Waterson

7 Joanne Calderwood

8 Randa Markos

9 Carla Esparza

10 Maryna Moroz

11 Paige VanZant

12 Felice Herrig

13 Jessica Aguilar

14 Jessica Penne

15 Justine Kish

WOMEN’S BANTAMWEIGHT

Champion: Amanda Nunes

1 Valentina Shevchenko

2 Julianna Pena

3 Ronda Rousey

4 Raquel Pennington

5 Holly Holm

6 Sara McMann

7 Cat Zingano

8 Liz Carmouche

9 Germaine de Randamie

10 Bethe Correia

11 Alexis Davis

12 Marion Reneau +1

13 Ashlee Evans-Smith -1

14 Jessica Eye

15 Leslie Smith